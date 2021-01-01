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Intel Core i5 10500T против i3 10110U

Intel Core i5 10500T
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i5 10500T
Intel Core i3 10110U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 10500T
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 57% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T +168%
10831
Core i3 10110U
4035
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500T +151%
4689
Core i3 10110U
1865

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500T и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 21 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10500T i3-10110U
Сокет BGA-1200 BGA-1528
Интегрированная графика Intel® UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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