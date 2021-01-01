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Intel Core i5 10500T против i3 1115G4

Intel Core i5 10500T
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 10500T
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 10500T
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 20% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 1022 балла
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T +70%
10831
Core i3 1115G4
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500T и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-10500T i3-1115G4
Сокет BGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика Intel® UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 17-30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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