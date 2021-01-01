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Intel Core i5 10500T против i3 9100T

Intel Core i5 10500T
VS
Intel Core i3 9100T
Intel Core i5 10500T
Intel Core i3 9100T

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или i3 9100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100T and 10500T
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1022 и 887 баллов
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T +88%
10831
Core i3 9100T
5750
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500T +63%
4689
Core i3 9100T
2871

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500T и i3 9100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 23 апреля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i5-10500T i3-9100T
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel® UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.3 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T Сайт Intel Core i3 9100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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7. Core i3 10110U или Core i3 9100T

Комментарии

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