Intel Core i5 10500T против i5 10210U
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1022 и 870 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 57% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Core i5 10210U +6%
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500T +122%
2871
1291
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500T +6%
2414
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T +64%
10831
6596
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500T +18%
1038
878
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500T +71%
4689
2738
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10500T
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel® UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|25-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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