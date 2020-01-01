Intel Core i5 10500T против i5 10400F
Что лучше: Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- На 45% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 36 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
390
Core i5 10400F +10%
428
Cinebench R20 (многоядерный)
2784
Core i5 10400F +15%
3207
Passmark CPU (одноядерный)
2373
Core i5 10400F +9%
2580
Passmark CPU (многоядерный)
10646
Core i5 10400F +19%
12644
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Core i5 10400F +16%
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
4659
Core i5 10400F +25%
5821
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|192 долларов
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10500T
|i5-10400F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|36 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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