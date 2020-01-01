Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.