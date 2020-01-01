Intel Core i5 10600 против AMD Ryzen 9 3900XT
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Ryzen 9 3900XT +6%
523
Cinebench R20 (многоядерный)
3515
Ryzen 9 3900XT +110%
7379
Passmark CPU (одноядерный)
2787
Passmark CPU (многоядерный)
32667
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
Ryzen 9 3900XT +7%
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
5637
Ryzen 9 3900XT +120%
12392
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|213 долларов
|499 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10600
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600
|Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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