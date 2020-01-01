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Intel Core i5 10600 против i5 10400

Intel Core i5 10600
Intel Core i5 10600
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 10400

Что лучше: Intel Core i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 10600
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • Разблокированный множитель
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600 +10%
3515
Core i5 10400
3207
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600 +15%
1229
Core i5 10400
1068
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600 и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 213 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10600 i5-10400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600 Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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