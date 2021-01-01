Intel Core i5 10600 против i5 10500T
Что лучше: Intel Core i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1183 и 1022 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- На 46% ниже чем у Core i5 10600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10600 +27%
504
396
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600 +24%
3573
2871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600 +21%
2910
2414
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600 +29%
13988
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600 +16%
1206
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600 +35%
6315
4689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|213 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10600
|i5-10500T
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel® UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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