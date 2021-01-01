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Intel Core i5 10600 против i5 10500T

Intel Core i5 10600
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 10500T

Что лучше: Intel Core i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 10600
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1183 и 1022 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • На 46% ниже чем у Core i5 10600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600 +24%
3573
Core i5 10500T
2871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600 +21%
2910
Core i5 10500T
2414
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600 +29%
13988
Core i5 10500T
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600 +16%
1206
Core i5 10500T
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600 +35%
6315
Core i5 10500T
4689

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600 и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 213 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10600 i5-10500T
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600 Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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