Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.