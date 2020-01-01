Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц или AMD Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10600K +10%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600K +43%
3553
2487
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600K +13%
2907
2573
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600K +27%
14376
11295
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600K +10%
1310
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600K +28%
6757
5266
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|262 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10600K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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