Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
53
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1401
Cinebench R23 (многоядерный)
10527
Passmark CPU (одноядерный)
2957
Passmark CPU (многоядерный)
14671
Geekbench 5 (одноядерный)
1363
Ryzen 5 5500 +8%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
7410
Ryzen 5 5500 +8%
7998
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i5-10600K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|4.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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