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Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i5 10600K
VS
AMD Ryzen 5 5500
Intel Core i5 10600K
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 10600K
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600K и AMD Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Cezanne
Номер модели i5-10600K -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10600K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5500
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600K Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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