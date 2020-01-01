Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 7 1700
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц или AMD Ryzen 7 1700 с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
63
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
31
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 30% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.7 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700
- На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10600K +52%
500
329
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600K +13%
3553
3156
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600K +46%
2907
1995
Passmark CPU (многоядерный)
14376
Ryzen 7 1700 +1%
14480
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600K +39%
1310
942
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600K +21%
6757
5575
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 марта 2017
|Цена в момент релиза
|262 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen
|Номер модели
|i5-10600K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|4.1 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Сайт AMD Ryzen 7 1700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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