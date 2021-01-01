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Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i5 10600K
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i5 10600K
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 10600K
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1302 балла
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10600K
1408
Ryzen 9 5900X +11%
1568
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10600K
10634
Ryzen 9 5900X +97%
20924
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600K
2978
Ryzen 9 5900X +19%
3530
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600K
14784
Ryzen 9 5900X +171%
40111
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600K
1305
Ryzen 9 5900X +17%
1533
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600K
7051
Ryzen 9 5900X +57%
11062

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600K и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 262 долларов 549 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i5-10600K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10600K
0.38 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600K Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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