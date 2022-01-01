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Intel Core i5 10600K против i3 12100

Intel Core i5 10600K
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i5 10600K
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 10600K
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 52% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1350 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10600K
1401
Core i3 12100 +20%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10600K +29%
10527
Core i3 12100
8134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600K
2957
Core i3 12100 +21%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600K
1363
Core i3 12100 +21%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600K +16%
7410
Core i3 12100
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600K и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-10600K i3-12100
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 4.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10600K
0.38 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600K Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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