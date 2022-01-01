Intel Core i5 10600K против i3 12100
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 52% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1350 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1401
Core i3 12100 +20%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10600K +29%
10527
8134
Passmark CPU (одноядерный)
2957
Core i3 12100 +21%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
14671
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
1363
Core i3 12100 +21%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600K +16%
7410
6391
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-10600K
|i3-12100
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|4.1 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Сайт Intel Core i3 12100
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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