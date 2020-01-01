Intel Core i5 10600K против i5 10400F
Что лучше: Intel Core i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10600K +17%
500
428
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600K +11%
3553
3207
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10600K +13%
2907
2580
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600K +14%
14376
12644
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600K +20%
1310
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600K +16%
6757
5821
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|262 долларов
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10600K
|i5-10400F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|4.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
12 (63.2%)
7 (36.8%)
Всего проголосовало: 19
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