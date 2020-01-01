Intel Core i5 10600KF против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: Intel Core i5 10600KF на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600KF
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i5 10600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10600KF +6%
500
471
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600KF +4%
3641
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2535
Passmark CPU (многоядерный)
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10600KF +4%
1285
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
6735
Ryzen 5 3600 +9%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|237 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10600KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|4.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600KF
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6
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