Главная > Сравнения CPU > Core i5 10600KF vs Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 10600KF против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 10600KF
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 10600KF
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: Intel Core i5 10600KF на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 10600KF
Причины выбрать Intel Core i5 10600KF
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1314 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10600KF
10527
Ryzen 5 5600G +7%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600KF
14681
Ryzen 5 5600G +36%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600KF и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Cezanne
Номер модели i5-10600KF -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 4.1 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 10600KF
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600KF Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i5 10600KF vs AMD Ryzen 5 5600X
2. Intel Core i5 10600KF vs Intel Core i5 12400
3. Intel Core i5 10600KF vs Intel Core i7 10700KF
4. Intel Core i5 10600KF vs Intel Core i5 12600KF
5. AMD Ryzen 5 5600G vs AMD Ryzen 5 5600X
6. AMD Ryzen 5 5600G vs AMD Ryzen 5 5500U
7. AMD Ryzen 5 5600G vs Intel Core i5 12400
8. AMD Ryzen 5 5600G vs AMD Ryzen 5 3400G
9. AMD Ryzen 5 5600G vs AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 10600KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры