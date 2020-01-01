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Intel Core i5 10600KF против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i5 10600KF
Intel Core i5 10600KF
VS
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600KF на 4.1 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 10600KF
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% ниже чем у Core i5 10600KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1376 баллов
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10600KF
3638
Ryzen 9 5900X +127%
8254
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600KF
14874
Ryzen 9 5900X +165%
39379
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10600KF
7944
Ryzen 9 5900X +75%
13899

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600KF и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 237 долларов 549 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i5-10600KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600KF Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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