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Intel Core i5 10600KF против i3 10100

Intel Core i5 10600KF
Intel Core i5 10600KF
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600KF на 4.1 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 10600KF
Причины выбрать Intel Core i5 10600KF
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1295 и 1099 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600KF +67%
14755
Core i3 10100
8835
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600KF и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 237 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10600KF i3-10100
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600KF Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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