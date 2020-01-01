Intel Core i5 10600T против AMD Ryzen 7 3800X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10600T на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600T
- На 97% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 3.5 vs 105 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Ryzen 7 3800X +22%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
2941
Ryzen 7 3800X +69%
4978
Passmark CPU (одноядерный)
2478
Ryzen 7 3800X +9%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
11315
Ryzen 7 3800X +106%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
1056
Ryzen 7 3800X +24%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
5397
Ryzen 7 3800X +68%
9075
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|213 долларов
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10600T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|3.5 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600T
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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