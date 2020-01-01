Intel Core i5 10600T против i5 10600K
Что лучше: Intel Core i5 10600T на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600T
- На 97% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 3.5 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Разблокированный множитель
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Core i5 10600K +22%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
2941
Core i5 10600K +21%
3553
Passmark CPU (одноядерный)
2478
Core i5 10600K +17%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
11315
Core i5 10600K +27%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
1056
Core i5 10600K +24%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
5397
Core i5 10600K +25%
6757
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|213 долларов
|262 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10600T
|i5-10600K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|3.5 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10600T
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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