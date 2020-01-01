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Intel Core i5 10600T против i5 10600K

Intel Core i5 10600T
Intel Core i5 10600T
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: Intel Core i5 10600T на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 10600T
Причины выбрать Intel Core i5 10600T
  • На 97% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 3.5 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Разблокированный множитель
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10600T
11315
Core i5 10600K +27%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10600T и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 213 долларов 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10600T i5-10600K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 3.5 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600T Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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