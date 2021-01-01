Главная > Сравнения CPU > Core i5 11260H vs Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 11260H против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 11260H
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i5 11260H
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 11260H
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1023 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 44% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11260H +23%
1400
Ryzen 3 5300U
1141
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H +93%
9070
Ryzen 3 5300U
4699
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H +37%
1404
Ryzen 3 5300U
1024
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H +77%
6553
Ryzen 3 5300U
3692

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11260H и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i5-11260H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 128 384
TMUs 16 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11260H
0.382 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11260H Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 11260H и Core i7 10750H
2. Core i5 11260H и Core i5 10300H
3. Core i5 11260H и Core i7 11800H
4. Core i5 11260H и Ryzen 9 5900HS
5. Core i5 11260H и Core i7 11370H
6. Ryzen 3 5300U и Core i5 1135G7
7. Ryzen 3 5300U и Ryzen 7 3700U
8. Ryzen 3 5300U и Ryzen 5 5500U
9. Ryzen 3 5300U и Ryzen 3 4300U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i5 11260H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры