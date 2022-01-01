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Intel Core i5 11260H против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i5 11260H
VS
AMD Ryzen 7 3750H
Intel Core i5 11260H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 11260H
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1372 и 873 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15.44 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 10: 1.664 vs 0.382 терафлопс
  • На 22% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H +121%
8971
Ryzen 7 3750H
4059
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11260H +39%
2904
Ryzen 7 3750H
2083
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11260H +81%
14906
Ryzen 7 3750H
8214
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H +71%
5795
Ryzen 7 3750H
3393
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11260H и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Picasso
Номер модели i5-11260H -
Сокет BGA-1787 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 10
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 128 640
TMUs 16 40
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11260H
0.382 терафлопс
Ryzen 7 3750H +336%
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11260H Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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