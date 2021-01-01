Intel Core i5 11260H против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1158 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 44% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11260H +9%
1400
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
9070
Ryzen 7 5700U +1%
9150
Passmark CPU (одноядерный)
2685
Passmark CPU (многоядерный)
16563
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H +21%
1404
1162
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H +8%
6553
6093
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11260H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-26x
|18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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