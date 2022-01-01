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Intel Core i5 11260H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 11260H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 11260H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 11260H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1546 и 1372 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H
9072
Ryzen 7 6800H +45%
13143
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H
1385
Ryzen 7 6800H +12%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H
5900
Ryzen 7 6800H +67%
9862
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11260H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Rembrandt
Номер модели i5-11260H -
Сокет BGA-1787 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.1-2.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 16 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11260H
0.382 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11260H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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