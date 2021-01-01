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Intel Core i5 11260H против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i5 11260H
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Intel Core i5 11260H
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 11260H
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1207 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H
9070
Ryzen 9 4900H +27%
11543
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H +15%
1404
Ryzen 9 4900H
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H
6553
Ryzen 9 4900H +10%
7209

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11260H и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i5-11260H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.1-2.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-26x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 128 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11260H
0.382 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11260H Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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