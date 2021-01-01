Главная > Сравнения CPU > Core i5 11260H vs Apple M1

Intel Core i5 11260H против Apple M1

Intel Core i5 11260H
VS
Apple M1
Intel Core i5 11260H
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11260H
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.382 терафлопс
  • На 69% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1383 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11260H
1400
Apple M1 +10%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H +15%
9070
Apple M1
7865
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11260H
н/д
Apple M1
15172
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H
1404
Apple M1 +26%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H
6553
Apple M1 +20%
7851

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11260H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H45 Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-11260H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-26x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 128 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 16 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11260H
0.382 терафлопс
Apple M1 +581%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11260H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i5 11260H и Core i7 10750H
2. Core i5 11260H и Core i5 10300H
3. Core i5 11260H и Core i7 11800H
4. Core i5 11260H и Ryzen 9 5900HS
5. Core i5 11260H и Core i7 11370H
6. Apple M1 и Core i7 1065G7
7. Apple M1 и Core i7 9750H
8. Apple M1 и Core i7 1165G7
9. Apple M1 и Ryzen 7 5800H
10. Apple M1 и Core i9 9880H

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i5 11260H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры