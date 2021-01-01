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Intel Core i5 11260H против Apple M1 Pro

Intel Core i5 11260H
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i5 11260H
Apple M1 Pro

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11260H
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.382 терафлопс
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 153.6 ГБ/c (300%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1383 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11260H
1400
M1 Pro +10%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H
9070
M1 Pro +36%
12346
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H
1404
M1 Pro +26%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H
6553
M1 Pro +95%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11260H и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H45 -
Номер модели i5-11260H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.1-2.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-26x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 128 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11260H
0.382 терафлопс
M1 Pro +1261%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11260H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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