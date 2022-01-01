Intel Core i5 11260H против Apple M2
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
- На 67% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 51.2 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1383
Apple M2 +24%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H +3%
8929
8674
Passmark CPU (одноядерный)
2946
Passmark CPU (многоядерный)
14965
Geekbench 5 (одноядерный)
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
5910
Apple M2 +79%
10577
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|-
|Номер модели
|i5-11260H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|21-26x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|1024
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|16
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11260H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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