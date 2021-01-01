Intel Core i5 11260H против i3 1125G4
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1243 и 1110 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- На 38% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
3865
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
2605
Passmark CPU (многоядерный)
9003
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H +13%
1257
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H +54%
5971
3870
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i5-11260H
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1