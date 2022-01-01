Intel Core i5 11260H против i5 1035G1
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц или i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1372 и 1112 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 67% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11260H +30%
1385
1068
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11260H +113%
8971
4208
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11260H +26%
2904
2306
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11260H +93%
14906
7721
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11260H +24%
1364
1102
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11260H +82%
5795
3189
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-11260H
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-26x
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel UHD Graphics G1
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|256
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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