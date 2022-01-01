Что лучше: Intel Core i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.