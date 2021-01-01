Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1013 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +26%
1392
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +15%
5328
4632
Passmark CPU (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +18%
2861
2425
Passmark CPU (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +13%
11446
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +35%
1369
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +39%
4571
3288
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11300H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 80EU
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|384
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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