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Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 5 3550H

Intel Core i5 11300H
VS
AMD Ryzen 5 3550H
Intel Core i5 11300H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 858 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 1.13 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen+
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H +25%
1.41 терафлопс
Ryzen 5 3550H
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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