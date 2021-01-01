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Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 11300H
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 11300H
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 80EU
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1382 и 1236 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen 2
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.6-3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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