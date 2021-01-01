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Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 11300H
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i5 11300H
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 1.108 терафлопс
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen 3
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H +27%
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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