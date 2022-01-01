Главная > Сравнения CPU > Core i5 11300H vs Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i5 11300H
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i5 11300H
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • На 22% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11300H
4659
Ryzen 5 6600H +74%
8121
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Rembrandt
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.6-3.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 11300H против Core i7 10750H
2. Core i5 11300H против Core i5 10300H
3. Core i5 11300H против Core i5 1135G7
4. Core i5 11300H против Ryzen 5 5600H
5. Core i5 11300H против Ryzen 7 5700U
6. Ryzen 5 6600H против Ryzen 5 5600H
7. Ryzen 5 6600H против M1 Pro
8. Ryzen 5 6600H против Core i5 11400H
9. Ryzen 5 6600H против Core i5 12500H
10. Ryzen 5 6600H против Core i7 11600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 11300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры