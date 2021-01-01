Главная > Сравнения CPU > Intel Core i5 11300H vs Ryzen 7 3700U

Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i5 11300H
VS
AMD Ryzen 7 3700U
Intel Core i5 11300H
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 786 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 10: 1.664 vs 1.41 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen+
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon Vega 10
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 3700U +18%
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 4600H и Intel Core i5 11300H
2. Core i7 1165G7 и Intel Core i5 11300H
3. Ryzen 7 5800H и Intel Core i5 11300H
4. Ryzen 5 5600H и Intel Core i5 11300H
5. Core i7 11370H и Intel Core i5 11300H
6. Core i7 1065G7 и Ryzen 7 3700U
7. Core i7 1165G7 и Ryzen 7 3700U
8. Core i5 10210U и Ryzen 7 3700U
9. Core i5 1035G1 и Ryzen 7 3700U
10. Ryzen 3 4300U и Ryzen 7 3700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3700U или Intel Core i5 11300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях