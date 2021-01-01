Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 864 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +46%
1392
951
Cinebench R23 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +13%
5328
4695
Passmark CPU (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +37%
2861
2087
Passmark CPU (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +38%
11446
8290
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +61%
1369
849
Geekbench 5 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +35%
4571
3377
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Zen+
|Номер модели
|i5-11300H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 80EU
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Radeon RX Vega 10
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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