Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.