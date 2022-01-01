Главная > Сравнения CPU > Core i5 11300H vs Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 11300H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 11300H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 11300H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • На 22% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11300H
5367
Ryzen 7 6800H +145%
13148
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11300H
4659
Ryzen 7 6800H +101%
9347
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Rembrandt
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.6-3.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 32x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 5 4600H или Core i5 11300H
2. Core i7 1165G7 или Core i5 11300H
3. Ryzen 5 5500U или Core i5 11300H
4. Ryzen 7 5800H или Core i5 11300H
5. Ryzen 5 5600U или Core i5 11300H
6. Core i7 11800H или Ryzen 7 6800H
7. Core i7 12700H или Ryzen 7 6800H
8. Ryzen 9 5900HX или Ryzen 7 6800H
9. Apple M1 или Ryzen 7 6800H
10. Core i7 12800H или Ryzen 7 6800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 11300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры