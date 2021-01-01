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Intel Core i5 11300H против Apple M1

Intel Core i5 11300H
VS
Apple M1
Intel Core i5 11300H
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 1.41 терафлопс
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1392 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Intel Core i5 11300H
11446
Apple M1 +30%
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26-31x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Apple M1 +84%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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