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Intel Core i5 11300H против Apple M1 Max

Intel Core i5 11300H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 11300H
Apple M1 Max

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1393 балла
  • На 14% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11300H
1396
M1 Max +11%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11300H
5367
M1 Max +132%
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11300H
2846
M1 Max +36%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11300H
11124
M1 Max +106%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11300H
1405
M1 Max +28%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11300H
4659
M1 Max +174%
12762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H35 -
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26-31x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 640 4096
TMUs 40 256
ROPs 20 128
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11300H
1.41 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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