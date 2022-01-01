Главная > Сравнения CPU > Core i5 11300H vs M1 Pro

Intel Core i5 11300H против Apple M1 Pro

Intel Core i5 11300H
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i5 11300H
Apple M1 Pro

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1393 балла
  • На 14% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11300H
1396
M1 Pro +10%
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11300H
5367
M1 Pro +128%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11300H
2846
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11300H
11124
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11300H
1405
M1 Pro +25%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11300H
4659
M1 Pro +168%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H35 -
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26-31x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 640 2048
TMUs 40 128
ROPs 20 64
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11300H
1.41 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i5 11300H vs Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i5 11300H vs Intel Core i5 10300H
3. Intel Core i5 11300H vs Intel Core i5 1135G7
4. Intel Core i5 11300H vs AMD Ryzen 5 5600H
5. Intel Core i5 11300H vs AMD Ryzen 7 5700U
6. Apple M1 Pro vs Apple M1 Max
7. Apple M1 Pro vs AMD Ryzen 7 5800H
8. Apple M1 Pro vs Intel Core i7 12700H
9. Apple M1 Pro vs AMD Ryzen 9 5900X
10. Apple M1 Pro vs Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или Intel Core i5 11300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры