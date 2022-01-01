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Intel Core i5 11300H против Apple M2

Intel Core i5 11300H
VS
Apple M2
Intel Core i5 11300H
Apple M2

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1416 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11300H
1392
Apple M2 +12%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11300H
5346
Apple M2 +63%
8738
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11300H
2798
Apple M2 +47%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11300H
10937
Apple M2 +35%
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11300H
1402
Apple M2 +38%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11300H
4570
Apple M2 +95%
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H35 -
Номер модели i5-11300H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.6-3.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26-31x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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