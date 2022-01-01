Intel Core i5 11300H против Apple M2
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
47
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1416 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
Apple M2 +12%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
5346
Apple M2 +63%
8738
Passmark CPU (одноядерный)
2798
Apple M2 +47%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
10937
Apple M2 +35%
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
1402
Apple M2 +38%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
4570
Apple M2 +95%
8901
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|-
|Номер модели
|i5-11300H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 80EU
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26-31x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|TMUs
|40
|64
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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