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Intel Core i5 11300H против Intel Core i3 1005G1

Intel Core i5 11300H
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i5 11300H
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Intel Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1016 баллов
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Intel Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 1 августа 2019
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Ice Lake
Номер модели i5-11300H i3-1005G1
Сокет BGA-1449 BGA-1526
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.6-3.1 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26-31x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 32
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H
1.41 терафлопс
Core i3 1005G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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