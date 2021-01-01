Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или десктопный Intel Core i3 10300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.