Intel Core i5 11300H против Intel Core i3 10300
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или десктопный Intel Core i3 10300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1183 балла
Причины выбрать Intel Core i3 10300
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10300 +2%
461
Cinebench R20 (многоядерный)
2062
Core i3 10300 +13%
2334
Passmark CPU (одноядерный)
2723
Passmark CPU (многоядерный)
9370
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +15%
1384
1206
Geekbench 5 (многоядерный)
4746
4726
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|152 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11300H
|i3-10300
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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