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Intel Core i5 11300H против Intel Core i3 1110G4

Intel Core i5 11300H
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 11300H
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Intel Core i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 11300H
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.84 терафлопс
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1069 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11300H и Intel Core i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Tiger Lake UP4
Номер модели i5-11300H i3-1110G4
Сокет BGA-1449 BGA-1598
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 80EU UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.6-3.1 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26-31x 15-25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Intel Core i5 11300H +68%
1.41 терафлопс
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11300H Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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