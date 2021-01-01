Intel Core i5 11300H против Intel Core i3 1115G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц или Intel Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.84 терафлопс
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1232 балла
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- На 20% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +111%
5328
2521
Passmark CPU (одноядерный)
2861
2761
Passmark CPU (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +78%
11446
6428
Geekbench 5 (одноядерный)
Intel Core i5 11300H +12%
1369
1218
Geekbench 5 (многоядерный)
Intel Core i5 11300H +79%
4571
2558
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-11300H
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 80EU
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.6-3.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26-31x
|17-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|384
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|12
|Вычислительные блоки
|80
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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